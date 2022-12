Calcio – Derby provinciale per il “Magra”

I due Bernieri in forse, in linea di massima assenti Sabatini e Sciuti, più Bouhrame: anche questa volta i problemi al Magrazzurri non mancano, in vista stavolta della trasferta alla Pieve spezzina, dove domenica 4/12 è atteso al “Denis Pieroni” da un Cadimare che per giunta va di recente palesando progressi (non a caso ha appena lasciato il fondo della classifica…).

Arbitra questo derby provinciale Fraticelli, assistenti Conio e Salinelli, tutti di Genova. Fischio d’inizio alle ore 15; si gioca per la 13.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B.

Nella foto un frangente dell’ultimo allenamento del “Magra”