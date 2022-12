Basket – Per Landini parte la tremenda “2 turni”

Lerici – Dopo la prima vittoria in campionato a danno della Bvc San Remo, a cui infatti ha lasciato l’ultima posizione in classifica, la Gino Landini Lerici intraprende domenica 4/12 la serie di due gare che la oppone alle due capolista una dopo l’altra: stavolta in visita all’ Aurora Chiavari al Palazzetto dello Sport “Carrino”; domenica 11 in casa contro il Follo. Le altre partite in programma in questo weekend in quella che è l’ 8.a giornata e prima del girone di ritorno in Serie D ligure…New Basket-Ospedaletti, Follo-Valpetronio, Villaggio-Bvc S. Remo.

Nella foto il lericino Benevelli