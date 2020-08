Calcio, decise le nuove date della Serie A

Decise ufficialmente le date della nuova stagione della Serie A.

La Serie A 2020-2021 partirà il prossimo 19 settembre. Lo ha deliberato oggi il Consiglio di Lega all’unanimità. Rispetto a quanto ipotizzato, slitta quindi di una settimana l’inizio del prossimo campionato. “Il Consiglio di Lega riunitosi oggi alle 19 ha deliberato all’unanimità che la Serie A Tim 2020/2021 inizierà nel weekend del 19-20 settembre”, si legge in un comunicato della Lega Serie A. La decisione “conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle Società in una riunione dedicata a questo tema”. Da quanto si è appreso, poi, l’ultima giornata dovrebbe essere programmata per il 23 maggio prossimo. L’orientamento è poi quello di fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio. I turni infrasettimanali previsti dovrebbero essere cinque oltre a quello previsto per mercoledì 6 gennaio.