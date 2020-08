Salvini è a Ventimiglia, questa sera a Genova

Il tour per la campagna elettorale delle prossime elezioni regionali della Liguria del leader della Lega Matteo Salvini parte oggi da Ventimiglia.

Il leader del Carroccio Matteo Salvini è giunto a Ventimiglia in via Aprosio, la strada adiacente al Teatro Comunale, per incontrare i cittadini in un comizio.

Sul palco a Ventimiglia insieme al leader della Lega, sono presenti Edoardo Rixi, Alessandro Piana, Flavio di Muro, Sonia Viale e il sindaco Gaetano Scullino.

A distanza sono presenti anche alcuni attivisti dei centri sociali con cartelli che contestano Salvini

Nel pomeriggio, alle 17, Matteo Salvini sarà ad Albenga, in provincia di Savona, per un incontro con i cittadini e l’intitolazione della sede a Rosy Guarnieri in piazza San Francesco.

Questa sera, alle 21, sarà a Genova presso lo stabilimento balneare Sys, sul Lungomare Lombardo 27 per un incontro pubblico.

Domani Salvini sarà, invece, a Recco al Gazebo della Lega in passo Assereto.

Alle 11.30 farà visita al carcere di Marassi e, alle 13 incontro ad un gazebo di Sestri Ponente, in piazza Pilo.