Calcio, Covid: a rischio l’inizio del campionato di Serie A

Trema la serie A con il nuovo inizio che comincia a scricchiolare per i nuovi casi, sempre in aumento, positivi al Covid, nelle diverse compagini della massima categoria.

Negli ultimi giorni, in linea con il trend nazionale, è stato notevole l’aumento dei contagi anche per il calcio italiano. Tanti i casi di positivi al Covid nelle squadre di Serie A: Cagliari, Torino, Napoli, Sassuolo, Spal, Fiorentina, Bologna e Benevento hanno dovuto fare i conti con giocatori, allenatori o tesserati alle prese con il Coronavirus e finiti dunque in isolamento domiciliario. Molti di questi hanno contratto il virus durante le vacanze, con diversi casi legati al focolaio della Sardegna dove si sono ritrovati tanti giocatori per godersi le meritate vacanze nei pochi giorni a disposizione tra la conclusione di una stagione travagliata e l’inizio della nuova. Nelle prossime ore sono attesi nuovi test, in concomitanza con l’inizio di altri raduni e ritiri per ulteriori club.

Entro il 31 rimane tutto aperto con la possibilità che la Lega decida per uno slittamento.