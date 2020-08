Mercato Spezia, anche Zaza nel casting bianco per l’attacco

Alla prima esperienza in Serie A, con l’obiettivo di rinforzare la propria rosa per il debutto nella massima serie, lo Spezia è protagonista di diverse voci di mercato.

Secondo radio mercato lo Spezia già al lavoro per regalare profili davvero interessanti per affrontare al meglio un campionato tosto come quello della Serie A dall’alto tasso tecnico. Nel mirino sarebbe finito nelle ultime ore anche l’attaccante del Torino, Simone Zaza, che non ha vissuto un’ottima stagione in maglia granata. Un’ipotesi davvero suggestiva per il futuro.

Così l’ex Juventus potrebbe mettersi al servizio della neopromossa cercando di tornare a macinare gol e assist. Il centravanti lucano sarebbe così la ciliegina sulla torta dello Spezia, pronto a stupire in Serie A.