Calcio – Convocati prov. a iosa nel D. Bosco

La Spezia – Dopo i sette convocati 7 per ben due volte agli allenamenti della selezione provinciale Under 16 a San Terenzo, il Don Bosco Spezia ne aggiunge altri due a quelli della selezione Under 14 al “T. Marchini” di Castelnuovo Magra (sempre con vista al Torneo delle Province previsto a Maggio): si tratta di Alessandro Bisogno e Matteo D’ Annibale, quest’ultimo per due volte a brevissimo giro di posta anche se a una non è potuto andare, che peraltro non sono nuovi a tale esperienza. Trattasi di due centrocampisti, Bisogno di annata 2008, però gioca coi Giovanissimi del 2007 nella fase regionale del campionato di categoria; altrettanto D’ Annibale che però in campionato si disimpegna nella fase provinciale. Altro elemento nel “giro” della selezione “U14” è per la cronaca Niccolò Parisi.

Anche qui staff federale composto dal Responsabile Gianmarco Bartoletti, dal dirigente Gandolfo Torre e dal collaboratore Carlo Paganini come nella “U16”, il selezionatore era però Omar Mannini.

Nella foto il presidente del Settore giovanile del D. Bosco Sp, Euro Rege Cambrin che è anche vicepresidente, insieme al sindaco Pierluigi Peracchini un po’ di tempo fa