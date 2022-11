Calcio – Che D. Bosco Sp a Molassana

La Spezia – Chissà che a Molassana non sia nato un nuovo Don Bosco Spezia, che intanto aggancia la Tarros Sarzanese in quarta posizione nel Girone B del campionato Promozione ligure, poi chissà…

Vincere quattro a zero in casa di un Molassana Boero non è cosa da poco e il netto successo, al di là dei rigori, è ampiamente meritato. Il “progetto Bastianelli” sta per compiersi ? Vedremo.

Le reti al “Boero”: alla mezz’ora sblocca la situazione Campagni su rigore ottenuto da Santunione, altro penalty trasformato poi da Gavini al 43’, per altro fallo su Santunione; nella ripresa Campagni triplica ancora dal dischetto per un intervento su Antonelli al quarto d’ora e al 35’ Gavini chiude lo “score” (a chiusura di una trama corale). Un palo colpito dal subentrato Azzaro.

Tabellino.

MOLASSANA B. – D. BOSCO SP 0 – 4

MARCATORI: Campagni su rig. al 30’ e 60; Gavini al 43’ su rig. e all’80’.

MOLASSANA BOERO: Bresciani, Altamore, Pongiluppi, Rapetti, Marchesini (42’ Mirtas), Temperini, Praglia, Caminita, Zamana, Stilo, Ricciardulli. A disp. Berardi, Giansoldati, Manca, Comparini, Mancini, Vaccaro, Grossi, Ceparano. All. Schiazza.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini (87’ Gigante), Pesare, Giordano, Mazzantini (66’ Conti), Napoletano (66’ Simoni), Campagni (72’ Morettini), Gavini, Santunione (46’ Azzaro), Adami. A disp. Papadhopulli, Strappetti, Laghezza. All. Bastianelli.

Arbitro: Volpi della Spezia; assistenti Torrero di Genova e Romeo della Spezia.

Nella foto, non si vede, ma quello a terra è Fabio Santunione