Calcio, altro grosso nome sulla strada del Don Bosco

La Spezia – Dopo la Sammargheritese il Bogliasco ? Chissà che in casa Don Bosco Spezia, dopo il colpo in casa della “Samm” non si strizzi l’occhio a un “en plein” contro un altro grosso nome, peraltro stavolta a Pagliari. Si gioca infatti domenica 12/12, ore 15, al “Franco Cimma”. Arbitra Conti di Genova.

In realtà mister Stefano Buccellato ci va molto piano e non smette di ricordare tutti gli attributi degli imminenti avversari: <E’ una gran bella squadra – afferma l’allenatore della capolista alla vigilia – che vanta il capocannoniere del campionato (Marco Pintus) nonché forse il miglior allenatore della categoria, ossia quel Guido Poggi di cui chiunque può ricordare soprattutto le imprese all’Angelo Baiardo, pochi anni or sono>.

Ci vuole allora il direttore sportivo Luca Tognetti per tentare di galvanizzare l’ambiente rossonero; <A Santa Margherita – sostiene il “diesse” – abbiamo meritato la vittoria, capaci come siamo stati di giocare a tutto campo anche in trasferta, peraltro con avversario di che rango. A proposito mi sa che per quanto riguarda le prime piazze questo campionato pare ormai indirizzato>.

Si vedrà, nel frattempo, ecco gli altri incontri in programma in quello che nel Girone B del campionato di Promozione ligure è il 13.o turno…Follo San Martino-Golfo Pro Recco, Magrazzurri-Levanto, Marassi 1965-Colli Ortonovo, Real Fieschi-Goliardicapolis, Tarros Sarzanese-Forza e Coraggio, Valdivara 5 Terre-Sammargheritese e a riposo il Little James Genova.

Nella foto, Stefano Buccellato, sullo sfondo il preparatore atletico Sergio Parodi