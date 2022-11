Calcio – Allerta Bastianelli al D. Bosco

La Spezia – Santo Stefano da non ripetere. Dopo aver ringraziato ai quattro venti i suoi ragazzi per la memorabile prestazione in casa di un Molassana Boero sconfitto quattro a zero, mister Clodio Bastianelli li richiama alla concentrazione indicando il tipo di gara da cui stare alla larga, ricordando quella persa sul campo del Magrazzurri…

<Senza intensità non siamo pericolosi – afferma il coach rammentando il match che il suo Don Bosco Spezia perse al “Luigi Camaiora – e con tutto il rispetto per il Marolacquasanta (vittorioso nel turno scorso per 4-2 sull’ospitato Bogliasco) dobbiamo pensare a noi stessi>.

Per la cronaca, nel derby provinciale col Marola mancheranno ai salesiani Gigante e Pirina, si gioca per la 9.a giornata del campionato di Promozione ligure; Girone B: ore 15, al “Franco Cimma di Pagliari, domenica 6/10.