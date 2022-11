Milan-Spezia 2-1, non basta ai liguri il gol dell’ex Maldini

Lo Spezia mette paura al Milan campione d’Italia ma cede nel finale a San Siro.

Daniel Maldini, schierato titolare da Gotti, ha gelato il Meazza da ex con il gran gol del pareggio a inizio secondo tempo. Rossoneri avanti al 21′ con Theo Hernandez, spreconi in attacco con due traverse di Leao e Krunic e disattenti in difesa. Annullato il gol del 2-1 a Tonali per fallo di Tomori a inizio azione.

Nei minuti finali lo stesso Tonali pennella un cross per Giroud che, con un grande colpo al volo, beffa difensore e portiere dei liguri e segna il 2-1 che stavolta significa sconfitta per lo Spezia.

Milan Spezia 2-1: tabellino e marcatori

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.

ARBITRO: Fabbri

MARCATORI: 22′ Theo Hernandez: 59′ Daniel Maldini; 90′ Giroud

AMMONITI: 39′ Bennacer; 62′ Messias; 4′ Ampadu: 80 ‘Ellertsson; 83′ Giroud; 83′ Theo Hernandez; 89′ Caldara; 90’ Tonali

ESPULSI: 90′ Giroud