Calcio – E’ un Cadimare nuovo?

Cadimare – Appena il tempo di gioire, quasi nemmeno quello, per la prima vittoria in questo campionato di Promozione ligure (vittima il Little James nel turno scorso) ed ecco che il Cadimare deve fare visita alla vicecapolista del Girone B alias Golfo Paradiso Pro Recco.

Verrebbe da schedarla come una partita senza storia, tanto più che ai cadamoti ultimi in classifica mancano per infortunio Bedini e per squalifica Rossi e Della Tommasina, eppure…corre voce che i bianconeri siano stati rivitalizzati dal primo successo e credano sempre più nel nuovo corso impostato dal fresco neomister Massimo Baudone. Chissà.

Per la cronaca si gioca alle ore 15, domenica 6/11, al “San Rocco” di Recco per la 9.a giornata: arbitro Sandri della Spezia; assistenti Nicolosi e Cannella di Genova.

Nella foto il difensore centrale Imperatrice