Calcio – Alla volta di Genova un Levanto su di giri

Levanto – Levanto al completo domenica prossima 6/3, a Genova, in casa della Goliardicapolis. Una squadra in zona-playout nel Girone B del campionato di Promozione ligure non può impensierire chi ha appena battuto la capolista Golfo Pro Recco.

Ma al di là di ciò, tutto sembra filare di recente molto liscio, in casa biancoceleste: dal gol di un ragazzino quale Raul Martinez (spuntato all’improvviso dai ranghi della Juniores) che batte a domicilio il Colli Ortonovo, al colpo di tacco riuscito a Righetti appunto contro la capoclassifica, sino a questo turno che riserva una Goliardica che appare come buona occasione per una serie di tre vittorie di fila…

Ma bando alla deconcentrazione, sempre, per adesso vediamo quelli che sono gli altri incontri in programma nella giornata; Bogliasco-Forza e Coraggio, Don Bosco Spezia-Little James Genova, Follo San Martino-Magrazzurri, Real Fieschi-Marassi 1965, Sammargheritese-Colli Ortonovo e Valdivara 5 Terre-Tarros Sarzanese. A riposo la capoclassifica Golfo Pro Recco.