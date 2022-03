Udinese-Samp 2-1, non basta Caputo ai blucerchiati

Ancora una sconfitta per la Samp che non riesce a dare lo scatto decisivo alla sua corsa verso la salvezza.

Avvio super dei padroni di casa, avanti già al 3′ con Deulofeu e poi a segno di nuovo prima del quarto d’ora grazie a Udogie. Immediata arriva la reazione blucerchiata, con Caputo che dimezza lo svantaggio. Friulani più volte vicini al terzo gol, chance del pari per Candreva. Nella ripresa pericolosi Pereyra e Walace, Beto colpisce una traversa ma il risultato non cambia più e per la Samp arriva un altro ko in questa stagione difficile.

Udinese Sampdoria 2-1: risultato e tabellino



MARCATORI: 3′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan (72′ Jajalo), Walace, Pereyra, Udogie; Beto (81′ Pussetto), Deulofeu.A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida (72′ Ferrari), Colley, Murru (77′ Augello); Candreva (66′ Sabiri) , Ekdal (66′ Vieira), Rincon; Sensi (77′ Giovinco), Caputo, Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Giovinco, Magnani, Montevago, Trimboli. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. Assistenti: Carbone di Napoli e Valeriani di Ravenna. Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia. VAR: Abisso di Palermo. AVAR: Longo di Paola.

AMMONITI: Pereyra, Walace, Ekdal, Murru, Arslan, Deulofeu.