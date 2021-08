Cagliari-Spezia, Motta: Affronteremo questa sfida con fiducia

Prima della partenza delle Aquile verso Cagliari per la prima partita di campionato prevista per lunedì 23 agosto alle 18.30, Thiago Motta ha parlato ai microfoni del club.

“Le sensazioni sono buone vedendo quello che abbiamo fatto in queste settimane. Affronteremo una partita difficile, ma lo faremo con molta fiducia e provando a fare bene.

Il sistema di gioco? Cambieremo sempre in base alle varie circostanze e guardando le caratteristiche dell’avversario cche affronteremo di volta in volta; in base a quello cercherò di mettere i giocatori in campo secondo la migliore disposizione possibile.

Il fatto che il mercato non sia ancora chiuso e che siamo ancora in pochi non sarà mai un alibi, non mi sentirete usare delle scuse, soprattutto prima della partita. Siamo come siamo attualmente e affronteremo il Cagliari con fiducia, cercando di mettere in pratica quello che abbiamo fatto durante la settimana e cercando di portare a casa un buon risultato”.