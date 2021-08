Cagliari-Spezia: i 24 convocati delle Aquile per l’esordio in Sardegna

Le Aquile di Thiago Motta sono volate questo pomeriggio in Sardegna, dove domani alle 18:30 affronteranno il Cagliari nel primo turno della Serie A 2021-2022.

Per l’occasione il tecnico aquilotto, è costretto a rinunciare in extremis a Kovalenko (affaticamento), oltre che a Sala, alle prese con un problema muscolare; out anche Sher, per il quale non è ancora arrivato il transfer internazionale.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

1.ZOET, 9.MRAZ, 10.VERDE, 11.GYASI, 12.VIGNALI, 15.HRISTOV, 19.COLLEY, 20.BASTONI, 21.FERRER, 25.MAGGIORE, 27.AMIAN, 28.ERLIC, 40.ZOVKO, 43.NIKOLAOU, 77.BERTOLA, 94.PROVEDEL

Una sfida che lo Spezia dovrà giocare senza timore per cercare di partire con il piede giusto in questo campionato.