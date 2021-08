Genoa, stavolta è vero: trattativa con fondo USA per la cessione del club

Stavolta la trattativa per la cessione del Genoa esiste ed è confermata dagli atteggiamenti dello stesso Preziosi.

Le voci di una trattativa per la cessione del Genoa si rincorrevano in città già da qualche giorno. Ma i media inizialmente non gli hanno dato troppo peso non volendo più stare dietro a voci di trattative che puntualmente si rincorrevano da ormai troppo tempo senza mai, per un motivo o per l’altro, giungere ad una conclusione positiva.

La notizia della trattativa l’ha confermata su Telenord il giornalista Pinuccio Brenzini, dicendo che è molto, ma molto avviata e fatta con persone serie ed affidabili.

Il fatto più preoccupante è che squadra si troverebbero in mano eventuali nuovi proprietari che dovessero subentrare a mercato chiuso.