Cagliari-Samp, Ranieri: Ora concentrazione su campionato

Claudio Ranieri cerca le note positive e le sottolinea. Dopo l’incredibile rimonta subita lunedì scorso in campionato, la Sampdoria ha perso anche il confronto di Coppa Italia con il Cagliari, venendo eliminata dalla seconda competizione nazionale. Il tecnico blucerchiato però ribadisce ancora una volta l’obiettivo primario dei blucerchiati in questo momento cruciale della stagione. «Il campionato è il nostro obiettivo – afferma a caldo l’allenatore -. Volevamo passare il turno, non ci siamo riusciti. Ora pensiamo al Parma».

Analisi. Addentrandosi nell’analisi della gara Ranieri spiega: «Primo tempo troppo rigidi, paurosi. Poi siamo usciti alla distanza, segno che il lavoro è buono. Salviamo soprattutto il secondo tempo, ma non dimentichiamo che questa sera è scesa in campo una squadra nuova che non ha mai giocato insieme e ha tenuto la partita aperta fino in fondo. Le statistiche dicono che abbiamo fatto più possesso, più tiri, più corner. Usciamo, ma usciamo a testa alta. Rifarei tutto perché il focus è sul campionato».