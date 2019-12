Incontri e commozione al Museo del Genoa con Bolzoni e Piquè

Il Museo del Genoa, che ha sede in uno dei posti più belli di Genova, il Porto Antico, sabato alle 11.00 ospiterà due grandi campioni rossoblu degli anni ’50 e ’60: Giovanni Bolzoni e Luciano Piquè.

“Dopo la sosta forzata per l’allerta meteo – spiega Giovanni Villani, uno dei Responsabili del Museo – riprendiamo il progetto ‘Vecchie Glorie Rossoblu’, portato avanti dalla Fondazione Genoa 1893.

E dopo gli incontri con Mario Da Pozzo a domicilio, Antonio Colombo ed Enzo Occhetta al Museo, sabato prossimo alle ore 11:00 al Museo verranno in visita Giovanni Bolzoni, oggi 82enne, guizzante ala, soprannominato ‘Sconquasso’ per il suo modo gagliardo di giocare, al Genoa per tre campionati dal 1960 al 1963, e Luciano Piquè, oggi 84enne, mediano, al Genoa dal 1959 al 1961”. Ricordi piacevoli. Un calcio che non c’è più… I tifosi con i capelli bianchi ricordano questi due grandi atleti, che a fine carriera si sono poi fermati nella città della Lanterna.

Giovanni Bolzoni, classe 1937, dalle file del Guardamiglio venne prelevato giovanissimo dalla Sampdoria, con la quale vince il Torneo di Viareggio nel 1958. Esordì in prima squadra nel febbraio dello stesso anno, disputando da titolare l’intero girone di ritorno.

Nell’estate del 1960 si trasferisce quindi ai cugini del Genoa. In rossoblu Bolzoni disputò tre stagioni, contribuendo con 7 reti alla promozione in A della stagione 1961-62, realizzando poi 2 reti in 20 incontri nell’annata successiva.

Luciano Piquè, iniziò come calciatore nel Favaro, e giocò poi in serie A con le maglie di Udinese e Genoa.

Nel Grifone lasciò un grande ricordo per la sua applicazione, la sua tecnica e la grinta.

In carriera Piquè ha collezionato complessivamente 128 presenze e 6 reti in Serie A e 32 presenze ed una rete in Serie B.

Con gli inviti ai vecchi Campioni di una volta, quella del Museo del Genoa è una ‘operazione nostalgia’ molto apprezzata dai sostenitori rossoblu, che sono tutti naturalmente invitati sabato mattina alle 11.00 per incontrare i loro beniamini di tanti anni fa.

Franco Ricciardi