Cagliari-Genoa, aperta la prevendita per la trasferta in Sardegna

E’ aperta la prevendita per i biglietti del settore ospiti di Cagliari-Genoa, in programma domenica 12 settembre alle ore 15 alla Sardegna Arena.

Il prezzo è di €30 più diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili sul circuito TicketOne, online e nelle ricevitorie autorizzate. Per l’accesso allo stadio è necessario presentare, oltre al biglietto, un documento in corso di validità e il Green Pass. La prevendita termina sabato 11 settembre alle ore 19 e il giorno della gara i biglietti del settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio.

I tifosi rossoblù, dopo quasi un anno e mezzo, sono pronti a tornare in trasferta a sostenere il loro Genoa.