Caduta intonaco palazzo via Dalmazia alla Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti oggi pomeriggio in via Dalmazia, vicino all’ospedale Sant’Andrea, per rimuovere alcuni intonaci pericolanti dalla facciata di un palazzo, dopo che alcuni inquilini avevano segnalato il parziale distacco di alcuni pezzi di cemento.

Fortunatamente niente era ancora caduto in strada e quindi non c’è stato nessun danneggiamento a macchine o ferimento di passanti.

I vigili urbani hanno momentaneamente interrotto il traffico stradale in via Dalmazia per permettere ai VVF di lavorare in sicurezza.