C.Italia: Juve-Milan 0-0, bianconeri volano in finale

Finalmente dopo mesi è tornato il calcio giocato.

Mancano i gol ma non le emozioni nella sera del ritorno del calcio in Italia: Ronaldo fallisce un calcio di rigore centrando il palo, Rebic viene espulso lasciando i rossoneri in dieci dal 16′. L’1-1 dell’andata a San Siro manda la squadra di Sarri in finale.

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (86′ Cuadrado), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62′ Rabiot), Matuidi (62′ Khedira); Douglas Costa (62′ Bernardeschi), Dybala, Ronaldo; All. Sarri

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti (88′ Saelemaekers), Kjaer, Romagnoli, Calabria (88′ Laxalt); Paquetà (82′ Colombo), Kessié (82′ Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura (52′ Leao); Rebic. All. Pioli

Ammoniti: Conti (M), Pjanic (J), Khedira (J)

Espulso Rebic (M) al 16′ per rosso diretto

Al 16′ Cristiano Ronaldo (J) calcia un rigore sul palo