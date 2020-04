Buonismo: quartiere di Torino fuori controllo, 50 antagonisti assaltano Polizia | Video

Effetti e conseguenze del buonismo in alcune parti d’Italia: “Torino è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerti della sindaca e della ministra dell’Interno”.

Lo ha riferito oggi Augusta Montaruli, parlamentare di FdI, in merito all’assalto avvenuto in corso Giulio Cesare a Torino (zona Aurora).

“Gli anarchici nel quartiere Barriera di Milano a Torino vanno fermati. La violenza contro i controlli anti rapine e contro i controlli anti-coronavirus hanno la priorità” ha aggiunto l’assessore regionale piemontese Fabrizio Ricca (Lega).

Seondo le prime informazioni, una cinquantina di antagonisti appartenenti all’area anarchica, sembrerebbe spalleggiati anche da migranti, hanno cercato di impedire l’intervento degli agenti che stavano bloccando due rapinatori.

La Polizia ha poi arrestato quattro persone, due uomini e due donne. Altri sono stati fermati e identificati.

Alcuni antagonisti hanno anche cercato di aizzare i cittadini della zona, scesi a decine per strada, contro la Polizia: “Il virus lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. È ora di scendere in strada”.

“Qualcuno – ha aggiunto Monaruli – sta provando a controllare illegittimamente il territorio per permettere traffici illegali. Per questo i poliziotti vengono aggrediti in strada mentre cercano di far rispettare le norme sul coronavirus nel quartiere Aurora, dove da giorni denunciamo assembramenti di immigrati ingiustificati.

È inaccettabile il linciaggio anarchico a cui abbiamo assistito oggi.

Ancora peggio che gli agenti siano costretti ad andare via dopo gli arresti e prevalga la folla fomentata dagli antagonisti.

Una parte di Torino è fuori controllo. Lo dimostrano le immagini stesse.

Sono decine ormai le interrogazioni e gli interventi per mettere in attenzione il Ministero dell’Interno e il sindaco Appendino.

Non possiamo permettere che ci siano aree della nostra città in cui la Polizia subisca aggressioni e linciaggi alla prima alzata di paletta”.

Ecco il video di una parte dei fatti accaduti oggi a Torino pubblicato su fb dall’utente Andrea NutiDj.