Bufera di Ferragosto: fuga dalle spiagge spezzine

Due canoisti salvati a Porto Venere

Il Ferragosto è stato interrotto bruscamente per i bagnanti del Golfo della Spezia e del litorale sarzanese, quando una violenta cella temporalesca ha colpito la costa, estendendosi dall’Imperiese fino a Genova.

Le raffiche di vento improvvise e potenti hanno costretto decine di persone a lasciare in fretta e furia le spiagge, interrompendo la loro giornata di relax al mare. A Marinella di Sarzana, le forti raffiche hanno causato danni significativi alle strutture balneari, con arredi spinti lontano dalle loro posizioni originarie. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per sgomberare le aree colpite e mettere in sicurezza la zona.

Anche i diportisti in mare sono stati colti di sorpresa dal rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tra questi, due canoisti che si trovavano al largo di Porto Venere sono stati salvati dalla Guardia Costiera, intervenuta tempestivamente per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Evacuazione da una barca con l’elicottero Nemo della Guardia Costiera

L’episodio sottolinea l’importanza di essere sempre preparati a repentini cambiamenti del tempo, specialmente durante la stagione estiva, quando i temporali possono colpire senza preavviso, trasformando una giornata di festa in una potenziale emergenza.