Evacuazione da una barca con l’elicottero Nemo della Guardia Costiera

Il salvataggio di tre persone in mare tra Rio Maggiore e Vada

Ieri, l’equipaggio dell’elicottero “Nemo 16” della Guardia Costiera di Sarzana ha vissuto una giornata intensa, dedicata all’assistenza e al soccorso di unità da diporto in difficoltà nelle acque tra Rio Maggiore e Vada.

L’elicottero, in configurazione S.A.R. (Search and Rescue), è decollato da Pisa per attività di monitoraggio, ma è stato immediatamente dirottato per soccorrere tre unità che si trovavano in difficoltà a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine.

Attivo dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con una sola sosta per rifornimento, il “Nemo 16” ha svolto un ruolo cruciale, garantendo supporto sia alle centrali operative locali che alle unità in mare.

Tre persone salvate al largo di Vada

In particolare, l’elicottero ha tratto in salvo tre persone da un’unità a motore in panne a circa 5 miglia nautiche dalle coste di Vada. Le persone, un uomo, una donna e un ragazzo di 16 anni, sono state recuperate in sicurezza grazie al verricellamento di un aerosoccorritore. Successivamente, sono state trasportate in buono stato di salute presso l’aeroporto di Pisa.

Coordinamento e operatività della Guardia Costiera

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento efficace tra i mezzi del Corpo, le centrali operative delle locali Capitanerie di Porto e la Centrale Operativa della Direzione Marittima di Livorno. Questo intervento dimostra ancora una volta l’efficienza della catena di soccorso della Guardia Costiera, che ha operato senza sosta durante la giornata di Ferragosto.