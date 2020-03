Bucci si adatta anche a fare lo sceriffo: in strada da Levante a Ponente per i controlli

“Oggi sono stato in giro per la città per verificare che le strade, le passeggiate, le spiagge fossero realmente vuote.

Ho girato da Nervi a Voltri trovando davvero pochissime persone, tra queste i volontari della Protezione civile, che in strada ci sono per svolgere un compito di presidio fondamentale, che ho ringraziato per il loro contributo.

Un grazie a tutti i genovesi che rimangono casa, rispettando le norme stringenti: un atto dovuto per tutelare la salute di tutti noi!”.

Lo ha dichiarato stasera su fb il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha allegato alcune foto sui controlli effettuati personalmente dal Levante al Ponte cittadino.