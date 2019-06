Bucci al Silver Economy Forum: 4000 nuovi genovesi nel 2018

“Il rapporto tra chi se ne va da Genova e chi arriva nel 2018 ha segnato più 4 mila persone. E’ la prima volta che succede da molto tempo, dopo un lungo trend negativo o di lieve crescita”. Ad evidenziarlo è stato il sindaco di Genova Marco Bucci all’apertura dei lavori del Silver Economy Forum a Palazzo della Borsa commentando il trend registrato qualche giorno fa dalla Direzione Statistica del Comune di Genova.

Si tratta di “Un dato scioccante, molto buono, che non tutti si aspettavano” ed “Il fatto che la città attrae più persone giovani e anziane di quelle che se ne vanno vuol dire che una parte ha deciso di vivere qui piuttosto che altrove” ha precisato il sindaco.

“Spesso si dice ‘in quella città c’è gente molto anziana’ (riferito a Genova), ha concluso Bucci ed, in genere, per tutti ha un significato negativo. Questo ‘sentiment’ va cambiato. Esistono posti come la Florida, che vivono basandosi sulla silver economy. La terza età in Liguria è una cosa positiva. Il nostro obiettivo è fornire servizi che altrove non ci sono”.