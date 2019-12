Bruce Springsteen negli UCI Cinemas con Western Stars

Negli UCI Cinemas arriva “Western Stars” dal 2 al 4 dicembre.

La versione cinematografica dell’ultimo album di successo internazionale di Bruce Springsteen, al suo debutto come regista.

Dal 2 al 4 dicembre in 48 multisala del Circuito UCI arriva “Western Stars”, la versione cinematografica dell’ultimo album di successo internazionale di Bruce Springsteen, distribuita da Warner Bros. Pictures. Il film, che segna il debutto alla regia di Bruce Springsteen, è co-diretto insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

Il film “Western Stars” offre ai fan di tutto il mondo l’unica opportunità di vedere Springsteen esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell’album, accompagnato da una band e da un’intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà. Uscito a cinque anni di distanza dal precedente progetto in studio di Springsteen, l’album Western Stars segna un punto di partenza per il leggendario cantante / cantautore pur attingendo sempre dalle sue radici. Toccando temi come l’amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l’inesorabile passare del tempo, il docu-film evoca il West americano in cui si intrecciano filmati d’archivio ed il racconto in prima persona della rockstar con la canzone per narrare la storia.

Western Stars, diciannovesimo album in studio di Springsteen, ha raggiunto il successo mondiale e ottenuto recensioni entusiastiche. È stato il numero 1 nelle classifiche iTunes in tutti i continenti, inclusi Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia, tra gli altri.

“Western Stars” è scritto e interpretato da Bruce Springsteen, con Special Guest Patti Scialfa. Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr e George Travis hanno prodotto il film, con la produzione esecutiva di Springsteen. La colonna sonora originale è di Springsteen. Direzione della fotografia di Joe DeSalvo, e montaggio di Zimny.

Le multisala che proietteranno Western Stars il 2 e 3 dicembre alle 18:00 e alle 21:00 e il 4 dicembre alle 21 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI) e UCI Porta di Roma.

Quelle che lo proietteranno dal 2 al 4 dicembre alle 21:00 sono: UCI Casoria, UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA) lo proietteranno il 2 e 3 dicembre alle 21:00.