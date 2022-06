Recco, ripristino pavimentazione del molo di Punta Sant’Anna, iniziano i lavori. Investimenti anche per la rete impiantistica a uso delle società sportive presenti in area demaniale.

La pavimentazione che ricopre il molo di Punta Sant’Anna sarà completamente messa a nuovo. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria dell’area, oggetto di cedimento a causa di una forte mareggiata che aveva danneggiato la struttura.

Il sindaco Carlo Gandolfo si è recato sul posto per verificare l’avanzamento dei lavori, costati circa 9mila euro. Il restyling del molo è in corso con il recupero dei cordoli e della porzione di pavimentazione franata in mare; propedeutiche alla riqualificazione della struttura sono state le indagini tecniche necessarie per realizzare gli interventi di ripristino delle migliori condizioni di sicurezza.

«La nostra volontà è non solo quella di restituire a questo luogo decoro e necessarie condizioni strutturali e di sicurezza – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – ma anche di valorizzare i nostri moli che sono area di attrazione turistica».

Con la posa di due nuove colonnine idranti, il Comune, inoltre, intende migliorare e ripristinare la rete antincendio nelle aree demaniali date in concessione alle società sportive. La rete impiantistica sarà rafforzata anche con l’inserimento di nuove colonnine per l’alimentazione elettrica. Opere che prevedono un investimento complessivo di 5mila euro. ABov