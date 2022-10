Bologna-Samp, i primi convocati di mister Stankovic

Sono 24 i blucerchiati scelti da Dejan Stankovic per la trasferta di Bologna, dove domani, sabato, la Samp scenderà in campo al “Dall’Ara” (ore 20.45) per la 9.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico doriano ha reso nota la lista dei convocati per la sfida con i rossoblù, della quale non fanno parte gli indisponibili Manuel De Luca ed Harry Winks oltre ai giovani Lorenzo Malagrida e Telasco Segovia. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.