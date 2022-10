Bologna-Samp, le statistiche pendono verso i felsinei

Questa sarà la 101ª sfida in Serie A tra Bologna e Samp: il bilancio è favorevole ai rossoblú con 39 successi contro i 31 blucerchiati, completano 30 pareggi. Il Bologna ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, nella sua storia in Serie A solo contro il Casale, tra il 1931 e il 1934, ha ottenuto otto successi di fila contro una singola avversaria. Il Bologna ha trovato la via della rete in ognuna delle ultime otto sfide di Serie A contro la Sampdoria (17 gol in totale): quella ligure è la squadra contro cui ha realizzato più marcature dal 2018/19 in avanti. Il bilancio nelle sfide giocate nel mese di ottobre tra Bologna e Sampdoria è in perfetto equilibrio (cinque vittorie per parte e tre pareggi) con i rossoblù che si sono imposti nell’ultima (2-1 firmato dalle reti di Rodrigo Palacio e Mattia Bani per i rossoblù e da quella di Manolo Gabbiadini per i blucerchiati). Il punteggio più frequente tra Bologna e Sampdoria in Serie A è il pareggio per 0-0, finale di 12 incontri: il più recente però risale al 29 maggio 2005 quando sulle due panchine sedevano Carlo Mazzone per i rossoblù e Walter Novellino per i blucerchiati.