Bologna-Genoa, Prandelli si affida a Sanabria

Operazioni concluse al Centro Sportivo Signorini e partenza della comitiva sulla Freccia Rossoblù diretta a Bologna.

Dopo la seduta di rifinitura svolta dalla squadra, mister Prandelli ha fatto il bilancio del lavoro settimanale, indirizzando le scelte dei convocati per la trasferta in Emilia. Cinque le assenze forzate, oltre a Sturaro in graduale recupero, ma non ancora in condizione. Precettati i giovani Candela e Rovella che arriveranno in ritiro dopo l’impegno pomeridiano con la Primavera. Questi i giocatori selezionati. Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Rolon (18), Pandev (19), Candela (20), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Rovella (65), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97), Schafer (99).