Bollettino Arpal ore 8: domani pomeriggio non si escludono forti temporali in Liguria

In arrivo piogge e temperature in calo anche sulla Liguria per il prossimo weekend. Ecco l’ultimo bollettino diffuso oggi alle 8,30 da Arpal.

“Cielo generalmente molto nuvoloso, questa mattina, sulla Liguria. Nella notte si sono avute deboli precipitazioni a Levante (5.2 millimetri a Levanto San Gottardo, 3.8 a Framura, 3.4 a Mattarana) e localmente anche nel centro Ponente (1.2 millimetri a Mele). I venti sono settentrionali a Ponente, meridionali sul centro Levante, deboli o moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura dell’acqua di 21 gradi.

Per quanto riguarda le temperature della notte Poggio Fearza (Imperia) ha fatto registrare il valore minimo con 6.1, seguita da Pratomollo (Genova) e Monte Settepani (Savona) con 8.9 mentre, nello spezzino, Casoni di Suvero si è fermata a 10.3. Le minime più alte a Genova Centro Funzionale con 20.0, Camogli (Genova) con 19.4 e Alassio (Savona) con 19.3.

Ecco le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 20.0

Savona Istituto Nautico 17.8

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 18.0

La Spezia 17.3

Per quanto riguarda le previsioni, oggi l’ingresso di un’onda depressionaria sul Mediterraneo determina una giornata di cielo coperto con deboli piogge diffuse in progressiva intensificazione. Sul Centro-Levante i fenomeni si prefigurano più persistenti e appaiono associati anche allo sviluppo di isolati rovesci. Venti: inizialmente deboli variabili, in rotazione da Sud-Ovest e rinforzo fino a moderati. Mare in aumento fino a mosso. Temperature massime in calo.

Domani un deciso rinforzo del flusso umido dai quadranti meridionali determina una rapida intensificazione della precipitazioni dapprima sul settore centro-orientale, successivamente sul Ponente, dove le intensità risulteranno anche forti e le cumulate a fine giornata saranno elevate.

Non si escludono fenomeni temporaleschi forti, soprattutto nella seconda parte della giornata. Venti moderati o localmente forti da Sud-Ovest, in rotazione da Sud, Sud-Est. Mare in aumento fino a molto mosso con onda formata da Sud, Sud-Est. Temperature stazionarie”.