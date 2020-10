Aumentano i prezzi della bolletta dell’elettricità e del gas per milioni di utenti. Arera, (autorità per l’energia) ha aumentato i prezzi dal primo ottobre 2020 per i clienti serviti in maggior tutela. Quindici milioni di famiglie avranno un aumento del 15,6 % nella bolletta elettrica, circa nove milioni vedranno crescere dell’11,4 per cento per quella del gas.

Perché questo aumento in un momento di forte crisi economica e di calo di redditi dei consumatori? Si chiedono gli utenti italiani.

L’aumento deriva dalla crescita dei prezzi all’ingrosso dell’energia, perché c’è una parziale ripresa dei consumi e dell’economia dopo il blocco quasi totale delle attività industriali nei primi 5 mesi del 2020 nel nostro paese. Nel periodo delle chiusure i prezzi delle bollette sono scesi e i fornitori di energia hanno lamentato un aumento della morosità.

Nonostante questo aumento l’Arera dichiara che nel 2020 le famiglie avranno un risparmio complessivo di circa 207 euro nell’anno 2020 rispetto all’ anno precedente. Leggiamo in una nota di un noto ente di statistica:

«La spesa per l’elettricità nel 2020 sarà di circa 485 euro, con un calo del 13,2 % rispetto al 2019, corrispondente a un risparmio di circa 74 euro all’anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 975 euro, con una diminuzione del 12 % rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente, per un risparmio di circa 133 euro all’anno.» ABov

ABov