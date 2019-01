A 48 anni cade in torrente e muore: tragedia a Pontinvrea. Era scomparsa da 2 giorni

Non rientrava a casa da un paio di giorni e così erano scattate le ricerche. Stamane è stata trovata morta sul greto del fiume che costeggia la Strada Provinciale 334, in direzione Stella.

La vittima della tragica caduta si chiamava Elena Pastorino, era originaria di Pontinvrea e aveva 48 anni.

Il pm di turno ha disposto l’esame autoptico per stabile le cause del decesso. Indagini in corso dei carabinieri, ma secondo i primi accertamenti appare confermata l’ipotesi della morte accidentale, probabilmente per un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varazze e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.