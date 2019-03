Blitz di Forza Nuova per l’arresto dell’ex sindaco Marta Vincenzi

Questa notte una decina di militanti di Forza Nuova hanno attuato un vero e proprio blitz in luoghi simbolo della città, chiedendo l’arresto di Marta Vincenzi, ex prima cittadina di Genova.

“Forza Nuova – si legge in una nota del movimento – ha sempre chiesto l’arresto dell’ex sindaco per il suo comportamento e per la gestione ‘dell’evento alluvione’ a dir poco scellerato.

Non possiamo certo dimenticare la scuola colpevolmente aperta, le giovani vittime annegate, il verbale truccato con la data postdatata in modo che risultasse imprevedibile la bomba d’acqua, il giorno dei funerali. A distanza di anni non possiamo dimenticare quindi che ha abdicato i suoi doveri e ha mentito”.

“Forza Nuova – conclude la nota – si augura che anche la Suprema Corte di Cassazione convalidi la sentenza di primo grado e di appello in modo, in modo che anche nella nostra città possa trionfare verità e giustizia e non finisca come troppo spesso è successo a tarallucci e vino.”