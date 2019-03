Giglio Group cede attività media per 12,5 milioni alla spagnola VTSG

Giglio Group, società di commercio elettronico quotata alla Borsa di Milano, cede le attività media per 12,5 milioni di euro alla spagnola Vértice Trescientos Sesenta Grados e al suo azionista di controllo Squirrel Capital.

Il conferimento verrà realizzato a fronte di un aumento di capitale riservato a Vertice 360. E’ quanto la società annuncia in una nota.

L’unità ceduta, 18,3 milioni di ricavi nel 2017, comprende le attività televisive in Italia, con il canale televisivo sul digitale terrestre-LCN 68 e l’unità di business M3Satcom, operativa nel segmento delle trasmissioni satellitari con la gestione di due teleporti in Italia, la società Nautical Channel, controllata del Gruppo Giglio e titolare dell’omonimo canale televisivo tematico visibile in 90 Paesi e 5 continenti dedicato a nautica e sport acquatici, e parte dei contenuti e dei diritti televisivi destinati alla Cina.

L’operazione si dovrebbe concludere entro fine novembre e darà luogo a un’alleanza tra Giglio Group e Vertice 360.

