In contemporanea alla manifestazione proclamata a Napoli per protestare contro la richiesta di GNV di fare autoproduzione in quel porto, le segreterie FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI di Genova hanno deciso di indire un presidio per oggi 13 marzo 2019 sotto la sede di GNV a Genova con i delegati ed il personale libero dai turni a partire dalle ore 9,45.

Il presidio avverrà sotto la Torre MSC in via Balleydier 26 e terminerà alle ore 12.