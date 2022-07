Bivaccavano nei giardini della stazione a Genova Principe: sette sanzionati

Operazione anti degrado questa mattina nei giardini di piazza Acquaverde, davanti alla stazione ferroviaria di Genova Principe.

Gli agenti della Polizia locale hanno allontanato un gruppo di sette persone che bivaccavano con tende in modo irregolare nell’area.

Il gruppo è stato sanzionato per bivacco e abbandono dei rifiuti. In seguito è intervenuto il personale di Amiu che ha provveduto alla bonifica dell’area.

I responsabili della Polizia locale non hanno fornito la nazionalità delle persone sanzionate.

“In questo periodo estivo – ha spiegato l’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino (FdI) – purtroppo si verificano casi di bivacchi anche in prossimità di luoghi turistici e di passaggio.

Per la sicurezza dei cittadini, che spesso ci segnalano queste situazioni, e per l’immagine turistica della città è nostro dovere intervenire per ristabilire il decoro, quindi anche la sicurezza percepita, e il rispetto delle regole.

La nostra città ha tante zone verdi e giardini che in questo periodo di calura estiva possono essere un luogo di ritrovo e di refrigerio per famiglie e anziani, che hanno il diritto di fruire delle aree in sicurezza”.