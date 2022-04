Bilancio positivo per la New Racing for Genova al Rallye Sanremo

Matteo Ceriali terzo nel “tricolore” Junior, Federico Gangi primo Under 25 al “Leggenda”

Segno positivo, per la scuderia New Racing for Genova, al Rallye Sanremo. La numerosa partecipazione – dieci equipaggi – del sodalizio genovese alle due gare matuziane ha portato risultati importanti e confortanti indicazioni.

69° Rallye Sanremo – Non ha tradito le attese Matteo Ceriali: al debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, il torinese, in coppia con Luca Ferraris e con la Renault Clio Rally5, ha chiuso la gara al terzo posto finale della graduatoria di questa interessante serie “tricolore” riservata ai giovani, facendo sua anche la quinta piazza tra gli Under 25.

Buon debutto assoluto anche per Mauro Terrile, insieme a Federico Capilli ed anche lui con una Clio Rally5, che ha conquistato la nona piazza di Classe.

Al traguardo anche i coniugi Nicolò Ventoso e Teresa Varalla (Suzuki Baleno), alla fine quinti di Classe RSTB 1.0.

14° Sanremo Leggenda – La gara regionale ha visto la New Racing for Genova conquistare il secondo posto tra le scuderie e la sesta piazza assoluta finale con Alberto Biggi e Andrea Segir (Skoda Fabia), autori di una gara tutta di sostanza. Prestazione notevole per Federico Gangi che, con Christian Trivellato e la Renault Clio, ha primeggiato tra gli Under 25 e ha conquistato la seconda piazza in Classe R3 e la terza in Gruppo RC4N.

Doppietta New Racing for Genova in Classe N2 dove, con una prestazione notevole, la Peugeot 106 di Davide Melioli – Stefano Tiraboschi ha regolato quella dei compagni di scuderia Lorenzo Lanteri – Luca Pierani, autori di una buona gara.

Grande rammarico per il ritiro dei coniugi Michele Guastavino – Laura Bottini (Peugeot 208 Rally4), per una toccata nella quarta prova speciale, quando erano ottavi assoluti ed al comando della Classe R4 e dopo che avevano fatto segnare il quarto scratch assoluto nella prima ps d’apertura dietro tre vetture R5.

Sorte avversa anche per i giovani fidanzati Nicolò Franca – Alessia Beroldo (Peugeot 106 – A5), fermi dopo metà gara per la rottura di un semiasse. Un ritiro, infine, anche per Massimo Garbarino e Monica Briano (Renault Clio Rally5) per improvvisa indisposizione della co-pilota.