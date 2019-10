Bike for Unicef il 27 ottobre a Genova

Bike for UNICEF 16° Gran Premio

Manifestazione Ciclo Turistica ad andatura controllata, libera a tutti. Domenica 27 ottobre 2019

Organizzato da Società Ciclistica Sestri Ponente in collaborazione con il COMITATO PROVINCIALE UNICEF di GENOVA

(potranno partecipare anche non tesserati, previa presentazione del certificato medico – anche di sana e robusta costituzione – in corso di validità)

Tutti in bicicletta per rendere onore ai volontari che con caparbietà e determinazione sono giunti alla 16° bike for UNICEF.

Ogni volta è un’emozione vedere questo sciame colorato pedalare per le strade di Genova.

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della storica approvazione della Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il più bel regalo dell’UNICEF a tutte le bambine e i bambini del mondo.

Ritrovo: dalle ore 8:00 alle ore 9:15 (chiusura inderogabile delle iscrizioni) a Genova Sestri Ponente in P.zza Tazzoli. Partenza: ore 9:30

Si prega le Società di presentare l’elenco dei propri atleti partecipanti all’atto delle iscrizioni.

Percorso:

Genova Sestri P., Cornigliano (Via Cornigliano), Sampierdarena (Via Sampierdarena), Genova Centro (Via Milano, P.zza Fontane Marose, Via XXV Aprile, P.zza De Ferrari, Via XX Settembre, Viale Brigate Bisagno, Viale Brigate Partigiane, Strada Aldo Moro (SOPRAELEVATA), Uscita Sopraelevata Sampierdarena (Via Buranello), Cornigliano (Via Siffredi), Genova Sestri P. (Via Albareto, Via Puccini, Via Travi, Largo F. Coppi, Piazza Baracca).

ATTENZIONE E’ OBBLIGATORIO, per tutti, IL CASCO PROTETTIVO RIGIDO

Premi a sorteggio e rinfresco all’arrivo.