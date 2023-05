Biennale Venezia: alla Fondazione Cini le Vatican Chapels

VENEZIA. 20 MAG. La Fondazione Giorgio Cini, che ospita le “Vatican Chapels” nel Bosco dell’Isola di San Giorgio Maggiore, in occasione della Biennale Architettura che si terrà a Venezia fino al 26 novembre, apre le sue porte ai visitatori. La inaugurazione e riapertura per la presentazione della collettiva si è svolta l’altro giorno.

“Sacred Landscapes” è una mostra curata da Marco Delogu che è stata promossa nel 2018 dalla Fondazione Giorgio Cini come primo Padiglione della Santa Sede alla XVI Esposizione Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Le dieci cappelle sono state realizzate da dieci architetti internazionali: Andrew Berman, Francesco Cellini, Javier Corvalán, Eva Prats e Ricardo Flores, Norman Foster, Terunobu Fujimori, Sean Godsell, Carla Juaçaba, Smiljan Radic, Eduardo Souto de Moura, ed accolte in uno spazio di circa un ettaro e mezzo. Realizzate come installazione temporanea, sono poi divenute architetture permanenti ancora oggi visitabili.

“In questo luogo della laguna – spiegano gli organizzatori- sospeso tra acqua, cielo e terra, ideale per coniugare arte, riflessione ed esperienza spirituale, la mostra Sacred Landscapes, attraverso le opere di dieci artisti e artiste, ci invita a riflettere sulla sacralità del luogo e sul ruolo dell’uomo quale suo artefice e custode. Le opere fotografiche di Don McCullin, Tim Davis, Marco Delogu, Graciela Iturbide, Martin Parr, Annie Ratti, Guy Tillim, Paolo Ventura, Vanessa Winship e Francesca Woodman sono adagiate sul terreno e sono collocate in prossimità delle dieci cappelle e con esse interagiscono. Le opere ritraggono elementi naturali che si fanno paesaggio attraverso l’attività spirituale dell’uomo e nello sguardo di chi si addentra nel bosco della Fondazione Giorgio Cini in questo procedere lento che attribuisce senso e valore alla ricerca”.

Per avere maggiori informazioni sulla collettiva è possibile rivolgersi alla Fondazione Giorgio Cini Onlus inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica stampa@cini.it (https://www.cini.it/press-release/area-stampa/la-fondazione-giorgio-cini-vince-il-bando-pnrr-per-le-barriere-architettoniche) oppure visitando il sito

www.cini.it/press-release

CLAUDIO ALMANZI