Un’altra campionessa per l’Andora Race Cup

La campionessa Yana Belomoina arriva ad Andora. Il Team CST PostNL Befang MT capitanato dalla 28enne ucraina arricchisce ulteriormente un elenco iscritti di spessore per il primo appuntamento di Internazionali d’Italia Series.

Si va delineando il campo partenti di Andora Race Cup, appuntamento inaugurale di Internazionali d’Italia Series in programma domenica 7 marzo ad Andora (SV). Un elenco di valore internazionale, degno di un appuntamento di Coppa del Mondo, che si arricchisce di un’ulteriore squadra di alto profilo, il Team CST PostNL Befang MT di Bart Brentjens, capitanato dall’ex Campionessa Europea Yana Belomoina.

La formazione olandese ha scelto la Riviera Ligure per un training camp di inizio stagione, e guarda all’apertura di Internazionali d’Italia Series, appuntamento di categoria C.1, per un primo test di altissimo livello, con sempre più atleti di punta che stanno confermando la loro partecipazione.

“Non vedo l’ora di correre ad Andora, adoro gareggiare a Internazionali d’Italia Series. L’atmosfera è fantastica, così come l’organizzazione” – ha esordito la 28enne ucraina, vincitrice della Coppa del Mondo di Cross Country nel 2017. Belomoina non è nuova ai tracciati di Internazionali d’Italia Series: nel 2019 partecipò alle tappe di Nalles e La Thuile, restando impressionata dal calore del pubblico italiano. “E’ un peccato correre senza la gente al nostro fianco. I tifosi italiani sono speciali: ci mancheranno, ma in questo momento storico non ci sono alternative.”

Ad Andora, Yana Belomoina avrà al suo fianco l’altra atleta di punta del Team CST, l’olandese Anne Tauber, e ritroverà un’avversaria di vecchia data, come l’elvetica Jolanda Neff. “Quando pianifico il calendario – spiega l’ucraina – scelgo sempre un percorso che mi permetta al tempo stesso di prepararmi bene e lottare per obiettivi importanti. In queste prime gare è fondamentale ritrovare il ritmo e le sensazioni giuste, sfruttando al massimo tutte le opportunità di un calendario che soffre purtroppo di numerose cancellazioni. Con Anne al mio fianco punto a un buon risultato: mi piacerebbe salire sul podio”.

Con Belomoina e Tauber, il Team CST PostNL Befang MT schiererà ad Andora Race Cup anche la sudafricana Mariske Strauss. Guideranno, invece, la squadra maschile il danese Sebastian Fini e il lettone Martins Blums, con i due olandesi, David Nordemann e Jeroen Van Eck, a completare un quartetto di assoluto valore.

Il programma di Andora Race Cup prevede una giornata di gara, domenica 7 marzo, con le prove di Internazionali d’Italia Series riservate alle categorie Juniores, U23 ed Elite.