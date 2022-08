Beppe Gambetta a Santa Margherita Ligure. Il 5 agosto in scena con Andrea Nicolini con lo spettacolo “Dichiarazioni d’amore”.

Beppe Gambetta a Santa Margherita Ligure. Una produzione Teatro Pubblico Ligure.

Lo spettacolo “Dichiarazioni d’amore. Storie di un domatore di note” è in programma venerdì 5 agosto 2022 alle 21 all’anfiteatro Bindi nei Giardini a mare di Santa Margherita Ligure.

E’ il nuovo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure basato sull’omonima autobiografia del chitarrista genovese maestro del flatpicking, edita da Il Piviere.

Ideato e diretto da Sergio Maifredi, mette in scena l’arte e la storia di Gambetta, che si esprime con la magia del suono della chitarra ed esegue i brani più significativi della sua carriera mentre l’attore Andrea Nicolini dà voce ai capitoli della sua vita.

Una coppia che ha rivelato una speciale sintonia, visto che Nicolini, anche compositore e musicista, oltre a recitare le pagine scritte da Gambetta lo accompagna con la fisarmonica. Lo spettacolo la prossima stagione sarà in tour e farà tappa anche a Milano.

Chitarrista di fama internazionale, Gambetta in “Dichiarazioni d’amore” ripropone le grandi infatuazioni per la bellezza dell’arte che ha vissuto nella sua vita di musicista indipendente.

Un mondo variegato di storie e musica raccontato in sinergia con l’attore Andrea Nicolini, a sua volta compositore e musicista, partner dalla sensibilità perfetta per condurci in luoghi diversi e tempi lontani.

Beppe Gambetta paragona il suo lavoro a quello del prestigiatore del circo di provincia che, oltre a far apparire il coniglio dal cilindro, strappa i biglietti all’ingresso, vende lo zucchero filato durante l’intervallo, nel primo tempo volteggia al trapezio, nel secondo è un perfetto domatore di coccodrilli.

Le storie raccontate sono quelle di un domatore di note che vende musica anziché zucchero filato, sicuramente anche un po’ clown, sempre in movimento facendo salti mortali dietro a mille occupazioni, attento ai morsi dei coccodrilli tra le dinamiche del mondo musicale che cambia continuamente.

L’energia per andare avanti proviene proprio dall’arte e dalla bellezza che illuminano il corso della vita: dichiarazioni d’amore per la chitarra acustica, per il viaggio, per i padri della musica, per le culture altre, per la canzone d’autore, per l’energia emanata dal pubblico, per la composizione, per la bellezza che ci viene dal passato, per le atmosfere dei festival, per gli amici che l’arte ti regala, per l’insegnamento e per coloro da cui si impara, per il silenzio della notte, per la propria città, per il soffritto di aglio, cipolla, porcini e prezzemolo…

Ogni dichiarazione d’amore ha una sua storia da ripercorrere e una sua musica da evocare, un percorso che dai vicoli di Genova porta alle pianure del Midwest americano, dalle strade della Boca ai sobborghi di Sidney, passa oltre la cortina di ferro e arriva nel backstage di Fabrizio De André, fino alle dune di Sand Creek.

Informazioni

https://www.teatropubblicoligure.it e https://www.beppegambetta.com