Prossimi appuntamenti negli UCI Cinemas. Dal 4 agosto 5 rassegne uniche per un’estate ricca di emozioni, divertimento e brividi.

Prossimi appuntamenti negli UCI Cinemas, i dettagli.

Da Happy Kids alle commedie, dai film horror ai cult movies:

negli UCI Cinemas continuano le rassegne estive pensate per tutti gli amanti del cinema.

Negli UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 41 multisala per un totale di 419 schermi, prosegue una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema.

Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anche film dedicati alla famiglia, commedie esilaranti, capolavori dell’animazione giapponese e famosi titoli del genere horror.

I titoli delle varie rassegne saranno in programmazione per una settimana e il prezzo dei biglietti per assistere alle proiezioni varia dai 4 ai 6 euro.

Nell’ambito della programmazione pomeridiana, tutte le multisala UCI Cinemas proporranno dal 4 al 10 agosto l‘ultimo appuntamento con la rassegna Happy Kids, dedicata ai bambini e a tutta la famiglia, nell’ambito del quale sarà proiettato Pokèmon – Detective Pikachu, il lungometraggio diretto da Rob Letterman e distribuito da Warner Bros. Pictures che vede protagonista il celebre pokèmon giallo in una versione completamente nuova. Il costo del singolo biglietto è di soli 4 euro.

Nell’ambito degli spettacoli serali, invece, dal 4 al 10 agosto le multisala UCI Cinemas proporranno i nuovi appuntamenti con la rassegna Commedie d’Estate, dedicata ai film italiani più divertenti degli ultimi anni, che proseguirà con Amici come prima, il film distribuito da Medusa e diretto e interpretato da Christian De Sica. Nel cast anche Massimo Boldi, Regina Orioli, Maurizio Casagrande e Francesco Bruni.

Nelle stesse data si terrà anche l’ultimo appuntamento con la rassegna Cinema Horror che propone Noi, l’incubo diretto dal visionario Jordan Peele e distribuito da Universal Pictures. Il prezzo del singolo biglietto della rassegna Commedie d’Estate è pari a 5 euro, mentre quello della rassegna Cinema Horror è pari a 6 euro.

Nelle multisala di UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM) e UCI Torino Lingotto (TO) dal 4 al 10 agosto si terrà anche l’ultimo appuntamento della rassegna Cult Movies con Apocalypse Now, il capolavoro del 1979 di Francis Ford Coppola, interpretato da Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms e Laurence Fishburne. In questo caso sono previsti spettacoli pomeridiani e serali al prezzo di 5 euro a biglietto.

Dal’11 al 17 agosto ci sarà anche l’appuntamento finale della Rassegna Anime, dedicata ai capolavori dello Studio Ghibli, con Il Castello Errante di Howl, l’anime diretto da Hayao Miyazaki e distribuito da Lucky Red che racconta a storia di Sophie, una giovane venditrice di cappelli, e Howl, un mago che vive su uno strano castello che cammina.

Si possono acquistare i biglietti paper-less tramite APP e i biglietti elettronici sul sito https://www.ucicinemas.it con la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: https://www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Di seguito il programma delle cinque rassegne e il riepilogo dell’elenco delle multisala UCI in cui sono in programmazione

HAPPY KIDS (https://www.ucicinemas.it/happykids-estate/)

Dal 4 al 10 agosto – Detective Pikachu.

COMMEDIE D’ESTATE (https://www.ucicinemas.it/commedie-estate/)

Dal 4 al 10 agosto – Amici come prima;

Dall’11 al 17 agosto – Tuttapposto.

CINEMA HORROR (https://www.ucicinemas.it/cinemahorror-estate/)

Dal 4 al 10 agosto – Noi.

CULT MOVIES

I cinema che hanno in programma questa rassegna sono consultabili al sito https://www.ucicinemas.it/cultmovies-estate/

Dal 4 al 10 agosto – Apocalypse Now.

RASSEGNA ANIME

Questa rassegna sarà disponibile solo in alcuni cinema, la programmazione sarà presto disponibile su https://www.ucicinemas.it/anime-estate/

Dall’11 al 17 agosto – Il Castello Errante di Howl.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 419 schermi.