Benevento-Genoa, formazione: out Perin, tocca a Lamanna

Genoa rimaneggiato quello che affronterà tra poche ore il Benevento al Vigorito.

Out Perin per un problema fisico tocca a Lamanna mentre in avanti spazio a Medeiros e Lapadula con Pepito Rossi in panchina pronto a subentrare. Fiducia al marocchino El Yamiq in difesa.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Sandro, Viola, Cataldi; Parigini, Diabaté, Brignola. All. De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Guilherme, Memushaj, Antei, Djuricic, Costa, D’Alessandro, Lombardi, Iemmello, Billong

GENOA (3-5-1-1): Lamanna; Izzo, Spolli, El Yamiq; Rosi, Bertolacci, Veloso, Hiljemark, Lazovic; Medeiros; Lapadula. All. Ballardini

Squalificati: Zukanovic, Pandev

Indisponibili: Migliore, Laxalt, Taarabt, Pereira, Bessa, Perin