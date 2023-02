Becco di Rame, spettacolo per ragazzi domenica al Teatro Sociale di Camogli

Riprende la stagione per i ragazzi e le famiglie del Teatro Sociale di Camogli, con l’arrivo, domenica 26 febbraio alle 16, di BECCO DI RAME, lo spettacolo-capolavoro del Teatro del Buratto, in tournée dal 2017 in tutta Italia e all’estero. Sembra una favola, raccontata con la magica tecnica del teatro d’animazione su nero, ma BECCO DI RAME è una storia vera, quella di un’oca Tolosa che, per proteggere l’aia e il pollaio, in una lotta furiosa con una volpe, perde la parte superiore del becco rischiando di non sopravvivere. Ma un veterinario, il dottor Alberto Briganti, con intuizione geniale crea una protesi di rame per le permette di continuare a vivere una vita normale nonostante la sua “disabilità acquisita”. Nello spettacolo l’oca ancora pulcino arriva alla fattoria dove conoscerà le galline, un po’ brontolone, la cicogna giramondo, e i maiali, marito e moglie, che la adottano affettuosamente. I bambini, che generalmente entusiasti di far conoscenza con il mondo della fattoria e i suoi animali, domenica 26 febbraio avranno una specialissima occasione di incontro in più! Infatti eccezionalmente parteciperà al pomeriggio delle famiglie il veterinario Alberto Briganti, accompagnato dalla vera Becco di Rame: dopo lo spettacolo si potrà fare la conoscenza da vicino di questa oca straordinaria. La presenza di Becco di rame è finalizzata anche a sensibilizzare il pubblico contro il maltrattamento degli animali e in particolare delle oche, come è spiegato bene nel libro di Briganti.

La stagione di Camogli per i ragazzi e le famiglie prosegue con tante occasioni molto diversificate, per tutte le età: per la giornata internazionale della Donna Gabriella Greison, attrice e scienziata, presenterà SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO I MONDO, sulle grandi scienziate della fisica del secolo appena trascorso, mercoledì 8 marzo la mattina e la sera, e ancora giovedì 9 marzo, Poi arriverà – alle 16 domenica 19 marzo, festa del Papà – una sorpresa per tutti i papà – con la rappresentazione di STORIE DI GIANNI ispirato alle Favole al telefono di Gianni Rodari del Teatro delle Quisquilie vincitore della prima edizione del premio che il Comune di Santa Margherita Ligure ha voluto dedicare a Emanuele Luzzati. Un libro, infatti, quello di Rodari, che unisce più generazioni. Concludono il programma – a cura di Maria De Barbieri – l’ORLANDO FURIOSO, giovedì 30 marzo, che unisce la tradizione dei Pupi con l’interpretazione dei versi del poema di Ariosto di e con Franco Picetti e con Eleonora Angioletti e la regia di Giorgio Castagna, mentre con STORIA DI UN NO, della compagnia Arione-De Falco in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, lunedì 2 aprile, si restituisce con il linguaggio teatrale il cruciale incontro con l’amore dell’età adolescente. E non è sempre un momento ideale!

I prezzi dei biglietti sono di € 7 per il mattino, e, per gli spettacoli per le famiglie, € 7 fino a 12 anni, € 10 dai 13 ai 26 e per gli over 65, per tutti nel 3° e 4° ordine, per tutti gli altri € 15. Si possono prenotare ed acquistare i biglietti al botteghino, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli. telefono 01851770529 e mail biglietteria@teatrosocialecamogli.it. Si possono acquistare anche alla Pro Loco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Tutte le info su: www.teatrosocialecamogli.it.

Teatro Sociale Camogli, #Teatrosocialecamogli