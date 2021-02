Becchi: c’erano tante speranze e invece ci ritroviamo Speranza, applicato Manuale Cencelli

“Manuale Cencelli da prima Repubblica”.

E’ il lapidario commento, che riassume la realtà dei fatti con grande chiarezza e capacità di sintesi, pubblicato ieri sera su Twitter dal prof. genovese Paolo Becchi a seguito dell’annuncio della lista dei ministri da parte del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

Governo Draghi, la lista dei ministri. Ci sono Cingolani (ex IIT) e lo spezzino Orlando

Stamane il prof. Becchi ha pubblicato un altro tweet: “C’erano tante speranze e invece ci ritroviamo Speranza”.

“Ma non c’è ragione per disperare – ha poi aggiunto il prof. Becchi – questo appare sempre più come un governo di transizione verso il voto in primavera del prossimo anno e Matteo Salvini ha piazzato nella squadra di Mario Draghi tre giocatori che possono fare un ottimo lavoro”.