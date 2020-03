Bassetti tira sospiro di sollievo: al S. Martino possono proseguire terapie sperimentali

“Le terapie con l’utilizzo di farmaci sperimentali proseguono. Grazie all’intervento di Alisa e della direzione sanitaria del San Martino, siamo stati slegati dai vincoli dell’Aifa e dello Spallanzani. Al momento, il protocollo per l’uso compassionevole del remdesivir e’ stoppato dalla casa di produzione ma, quando ricomincera’, potremo continuare senza vincoli. Ci sono due pazienti Covid-19 in trattamento e altri due che dovrebbero iniziare la terapia”.

Lo ha dichiarato stasera il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino Matteo Bassetti all’agenzia Dire.

Dopo l’allarme lanciato ieri, a Genova si può quindi tirare un sospiro di sollievo.

“Continua – ha aggiunto Bassetti – anche il trattamento con tocilizumab e stamane sono arrivate fiale che ci consentono di soddisfare tutto il fabbisogno della Liguria, sia in forma endovenosa che sottocutanea. Inoltre, e’ partito l’ordine per il farmaco approvato in Giappone: speriamo di averlo a disposizione presto, stiamo progettando uno studio per vedere se funziona”.