Bassetti: aria condizionata non trasmette Covid-19, no mascherine per jogging

Oggi su fb il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha risposto ad alcune delle domande più frequenti che gli sono state rivolte dai suoi lettori (ovviamente per il jogging occorre sempre mantenere la distanza interpersonale di sicurezza).

“ARIA CONDIZIONATA: E’ stato ipotizzato che l’aria condizionata possa aerosolizzare il virus e trasmetterlo a distanza. Questo non è assolutamente provato e non vi sono casi dimostrati in cui l’aria condizionata abbia trasmesso il virus. Quindi tranquilli con l’aria condizionata, comunque importante fare un’accurata pulizia e disinfezione dei filtri dei condizionatori, prima del loro utilizzo.

TEST SIEROLOGICO: il mio consiglio è di eseguire più test possibili. Idealmente tutta la popolazione attraverso quello rapido (cromogenico) o attraverso test immunologico di microparticelle chemiluminescenti (CLIA) o ELISA. Al momento non è stato ancora definito quale sia il migliore e più affidabile. In ogni caso sono moltissimi i laboratori che lo fanno e invito tutti, se possibile, a farlo. Così capiremo quanti sono stati gli infetti reali da COVID-19 in Italia.

RITORNO AL PASSATO: chi ha già sviluppato gli anticorpi può tornare ad avere il COVID-19 una seconda volta? NO, al momento non c’è evidenza di reinfezioni.

MASCHERINE PER IL JOGGING: non vanno usate.

VIRUS CHE PERDE FORZA E’ UN VIRUS ARTIFICIALE? Un virus perde forza perché ci sono meno casi, e questo mi pare abbastanza evidente. Il Sars-CoV-2 ha raggiunto un acme, sta discendendo e abbiamo decisamente un numero di casi molto inferiore a 4 settimane fa: è un discorso di evoluzione dell’epidemia. Inoltre potrebbe anche darsi che abbia perso forza perché ha perso dei fattori di virulenza, ma questo non è ancora stato dimostrato scientificamente. Tutto ciò però non c’entra con il fatto che sia naturale o artificiale”.